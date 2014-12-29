У НАТО з повагою поставилися до підписання Порошенком скасування позаблокового статусу України

”НАТО поважає українське рішення. Україна є незалежною та суверенною державою, і тільки вона вирішує свій напрямок зовнішньої політики”, - заявили власному кореспонденту УНІАН сьогодні в штаб-квартирі НАТО, коментуючи підписання Порошенком закону під час прес-конференції.

В штаб-квартирі зазначили, що в разі, якщо Україна вирішить просити членства в Північноатлантичному альянсі, то НАТО буде ”оцінювати її готовність приєднатися до Альянсу так само, як робить це з іншими кандидатами”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 грудня, Порошенко під час прес-конференції в присутності представників ЗМІ підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості”.

“Я підписую цей закон, і ви є учасниками цього”, - зазначив він.

Верховна Рада 23 грудня ухвалила закон про скасування позаблокового статусу України. За це рішення проголосували 303 народних депутатів.