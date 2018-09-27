Офіцер США про фейки РФ щодо катастрофи МН17: це "групове самозґвалтування"

За його оцінкою, Росія перетворила катастрофу рейсу МН17 на фарс, довела ситуацію до того ступеня абсурду, коли світ сміється над трагедією.

Чергові звинувачення Росією України в катастрофі малайзійського "Боїнга-777" рейсу МН17 — це брехня для внутрішнього споживача.

Читайте такожГенерал про новий фейк РФ щодо МН17: ракети з таким номером в Україні не зафіксовано

Про це заявив капітан ВМС США Гаррі Табах, говорячи про "докази" Міноборони РФ. Він також назвав їх "груповим самозґвалтуванням", передає «Обозреватель».

"Це пояснити неможливо. Навіщо Німеччині було знищувати євреїв? Не можна зрозуміти, навіщо ці психи-диктатори це роблять. Але більшість німецьких громадян — інтелектуалів, освічених людей — повірили в цю пропаганду, що євреї хочуть знищити світ і почати війну, а Гітлер їх зупинить", — навів приклад Табах.

За його словами, Росія перетворила катастрофу рейсу МН17 на фарс, довела ситуацію до того ступеня абсурду, коли світ сміється над трагедією.

"Це вже неможливо слухати. Бо спочатку йде брехня, помилка, кримінал. Потім, щоб приховати цю брехню, придумується якийсь фейк, який ще гірше, ніж брехня. Потім для цього фейка — новий фейк, який ще гірше, ніж попередній фейк. А потім просто починаємо звинувачувати всіх: американців, чеченців, українців, фашистів... та кого завгодно! І це вже сміх!" — підсумував Табах.