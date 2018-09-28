Передані Україні катери "Айленд" дуже ефективні в умілих руках - віце-адмірал США

В умілих руках ці катери є багатосторонніми і дуже ефективними - їхній персонал може допомагати при стихійних лихах, захисті життів на морі та оборонних операціях, підкреслив віце-адмірал.

Під час церемонії передачі ВМС України двох патрульних катерів типу "Айленд" віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер заявив, що берегова охорона використовує ці судна з 1986 року і вони є "важливим елементом у забезпеченні безпеки".

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Про це повідомляє "Радіо Свобода". "12 таких кораблів все ще перебувають в експлуатації. Вони служать у США і Південно-Східній Азії. По мірі того, як берегова охорона покращує і модернізує свої активи, ми передаємо кораблі "Айленд" в Пакистан, Грузію та Коста-Ріку, допомагаючи підвищити безпеку на морі для цих націй", - розповів віце-адмірал.

"Я впевнений, що ці кораблі також відслужать чудову службу у Військово-морському флоті України. В умілих руках ці катери є багатосторонніми і дуже ефективними. Їхній персонал може допомагати при стихійних лихах, захисті життів на морі та оборонних операціях", - підкреслив він.

Макалістер пообіцяв, що співробітники Берегової охорони проведуть тренування для особового складу ВМС України, щоб підготувати їх до управління катерами.

"Ми з нетерпінням чекаємо на початок процесу передачі та роботу з нашими українськими партнерами для того, щоб доставити ці чудові катери, які так гарно послужили Сполученим Штатам", - зазначив віце-адмірал, передає прес-служба українського президента.

Як повідомляв УНІАН, США передали Україні два патрульні катери типу "Айленд". Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.

Передача катерів Берегової охорони викликана зростаючою напругою між Україною та РФ в Азовському морі протягом останніх тижнів. І Київ, і США звинувачують Москву у втручанні в українське судноплавство в регіоні.