З Кримом має зберігатися обмежене пасажирське і вантажне сполучення - прем'єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

"Якщо б не людський фактор, - там проживають наші громадяни, там проживають наші побратими, кримськотатарське населення, - якщо б не людський фактор, я би повністю заборонив будь-яке переміщення пасажирів і вантажівок до того моменту, доки звідтіля не заберуться росіяни", - наголосив Яценюк і додав, що це більше його людська позиція, ніж позиція прем'єра.

Читайте такожПункт пропуску "Чонгар" призупинив роботу"А позиція прем'єр-міністра: так як там є люди, є громадяни, обмежений рух вантажів і пасажирів повинен відбуватися", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, українська влада ухвалила рішення тимчасово припинити транспортне сполучення з окупованим Росією Кримом, щоб запобігти проникненню на материкову Україну диверсійних груп під виглядом мирних жителів. Пасажирські потяги кримського напряму прямують до станцій "Херсон" і "Новоолексіївка".