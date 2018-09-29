"Ми вимагаємо поваги до України": Порошенко прокоментував видачу угорських паспортів на Закарпатті

Президент Петро Порошенко наголосив, що захищає українців і суверенітет держави.

Президент Петро Порошенко вимагає поваги до суверенітету України так само, як Україна поважає суверенітет інших держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це глава держави заявив під час робочої поїздки до Харківської області.

Президент нагадав, що із заявою щодо видачі жителям Закарпаття угорських паспортів виступило Міністерство закордонних справ України.

«Я повністю поділяю кожну літеру, яка сказана МЗС», - зазначив він.

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«Моя позиція як президента – я буду захищати українських громадян, де б вони не були – на сході, на заході... Захищаючи українських громадян, я захищаю суверенітет нашої держави. Так само, як ми шануємо і поважаємо суверенітет інших держав, ми вимагаємо такої ж поваги до України», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що роздача угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. Він зазначив, що Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також міністр натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

26 вересня Клімкін і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зустрілися у Нью-Йорку, але не узгодили спільну позицію у зв'язку з роздачею угорського громадянства громадянам України в Закарпатській області. Клімкін знову запропонував угорському колезі найближчими днями відкликати угорського консула з Берегового, інакше Україна його видворить.

За фактом видачі українцям угорських паспортів Управління СБУ в Закарпатській області відкрило кримінальне провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).