Глава МЗС Угорщини Сійярто поповнив базу "Миротворця"
05:35, 30 вересня 2018Політика
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Політик потрапив в базу через "замах на суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначено на сайті центру.
Петер Сійярто / REUTERS
Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто потрапив у список Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людства і міжнародного правопорядку "Миротворець".
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Політик потрапив в базу через "замах на суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначено на сайті центру.
"Замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Прямі загрози збройного нападу на Україну. Втручання у внутрішні справи країни, розпалювання та підтримка сепаратистських настроїв, участь в організації провокації", – зазначено на сайті.
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