Глава МЗС Угорщини Сійярто поповнив базу "Миротворця"

Політик потрапив в базу через "замах на суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначено на сайті центру.

Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто потрапив у список Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людства і міжнародного правопорядку "Миротворець". Читайте також"Ми вимагаємо поваги до України": Порошенко прокоментував видачу угорських паспортів на Закарпатті Політик потрапив в базу через "замах на суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначено на сайті центру. "Замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Прямі загрози збройного нападу на Україну. Втручання у внутрішні справи країни, розпалювання та підтримка сепаратистських настроїв, участь в організації провокації", – зазначено на сайті.

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