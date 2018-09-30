Сьогодні виповнилося два роки від дня затримання в РФ українця Сущенка

В Росії українця незаконно засудили до 12 років колонії суворого режиму.

Сьогодні виповнюється два роки з дня затримання в Москві кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, якого російські силовики назвали українським розвідником і звинуватили в шпигунстві.

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Розгляд справи Сущенка по суті російський суд почав лише 27 березня цього року. Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі. 4 червня Сущенко був засуджений до 12 років колонії суворого режиму.

12 вересня, Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка.

Українець зазначив, що не згоден з рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, зокрема - подасть скаргу до Європейського суду з прав людини.