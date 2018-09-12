Адвокат розповів про готовність Сущенка написати "нещасний папірець з проханням про помилування"

На думку адвоката Марка Фейгіна, Сущенка могли б обміняти на перекладача Гройсмана Єжова.

Адвокат Марк Фейгін не виключає, що український журналіст Роман Сущенко, незаконно засуджений в Російській Федерації, може написати прохання про помилування.

Про це адвокат сказав у коментарі каналу «Прямий»

Так, Фейгін сказав, що «ми розраховуємо на політичну участь керівництва України в тому, щоб добитися від Москви, від Кремля обміну Романа».

Він вважає, що Сущенка могли б обміняти на перекладача українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, обвинувачуваного у держзраді.

Адвокат також додав, що обговорюватимуть можливість звернення до ЄСПЛ.

Крім того, Фейгін наголосив, що «Роман, до речі, готовий написати цей нещасний папір з проханням про помилування. Я не бачу в цьому жодної проблеми, і Роман зі мною згоден. Неважливо, що ти напишеш, а головне опинитися в Києві», - сказав він.

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При цьому Фейгін наголосив, що Сущенко не визнає провини і не вважає, що «прохання про помилування означає, що ви визнаєте свою провину».

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Московський міський суд почав розгляд справи Сущенка по суті. Сторона обвинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі. 4 червня Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму.

Сьогодні, 12 вересня, Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Сущенка.

Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, зокрема й подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.