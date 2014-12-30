Москва незадоволена угодою Києва з Westinghouse

"Збірки, які виділяють тепло, вироблені цією компанією, неодноразово демонстрували невідповідність вимогам до якості палива .. У цих умовах небезпечний експеримент, затіяний Києвом, ставить під загрозу безпеку та здоров'я українських громадян і народів Європи. Схоже, уроки чорнобильської трагедії не навчили київську владу відповідальному ... підходу до використання атомної енергії", - йдеться в заяві, яку цитує ВВС Україна.

Нагадаємо, українська компанія "Енергоатом" підписала у вівторок у Брюсселі угоду з американською Westinghouse про постачання ядерного палива для українських АЕС. Прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що в Брюсселі також підпишуть угоду з Westinghouse про збільшення обсягу поставок ядерного палива.

Читайте такожУкраїна і Westinghouse домовилися про ядерне паливо до 2020 року

За словами Яценюка, частка атомної енергетики в загальному обсязі енергетичного ринку країни зросла з 50% до 65%, решта припадає в основному на ТЕС, які працюють на газі та вугіллі.

Брак газу і зупинка 80% шахт на Донбасі через бойові дії призвели до дефіциту енергоносіїв.