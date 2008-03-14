Тимошенко змусить Вінського пересісти з Мерседеса на дрезину?

Прем`єр Юлія Тимошенко не бачить причини звинувачувати міністра транспорту і зв`язку Йосипа Вінського за те, що він їздить на дорогому службовому автомобілі. Про це повідомляє "Сегодня". "Ми зробимо все для того, щоб Йосип Вінський їздив на дрезині. Він же міністр транспорту, так? - Хай їздить", - сказала Ю.Тимошенко сьогодні на прес-конференції. .

"Я думаю, що Йосип Вінський - дуже скромна людина, і він ніколи собі не дозволить ніяких зловживань. Я горджуся тим, що сьогодні в уряді така команда, і коли я чую, що дочка, наприклад, колишнього Президента країни (Олена Франчук - ред.), в принципі, будучи тільки дочкою (Леоніда Кучми - ред.), купує особняки по 80 млн. фунтів стерлінгів, і коли це стає новиною в світі, а не тільки в Україні, на це потрібно звертати увагу. І я хочу запитати: коли все-таки наступить той час, коли високі посадовці нестимуть відповідальність за те, що вони пограбували Україну таким масштабним чином? А Йосип Вінський буде і далі скромною людиною і буде дуже скромно їздити", - підкреслила Тимошенко.

Нагадаємо, дочка екс-президента Леоніда Кучми, глава фонду "АНТИСНІД" Олена Франчук придбала дорогий особняк в лондонському районі Кенсінгтон і встановила новий світовий рекорд ціни на нерухомість. Будинок площею 2 тис. кв.м обійшовся в 80 млн. фунтів (800 млн.грн.). У 2006 році в рейтингу найдорожчих котеджів світу в журналі "Forbs" цей будинок зайняв п`яте місце.

У Кабміні Юлії Тимошенко спалахнув крупний "автомобільний" скандал. Інтернет-ресурс "Українська правда" оприлюднив інформацію про закупівлю підзвітною Мінтрансу держкомпанією "Служба міжнародних автомобільних перевезень" (СМАП) розкішного автомобіля Mercedes Benz S500L 4Matic. Роз`їжджає на цьому авто сам міністр транспорту Йосип Вінський, колишній соціаліст, який після створення в 2006 році "антикризової коаліції" між Партією Регіонів, СПУ і Компартією перейшов в табір Тимошенко. Такий автомобіль коштує в базовій комплектації від $250 000, оснащений вібромасажером, підігрівом сидінь, а крісла в нім можуть підлаштовуватися під фігуру пасажирів.

Правда, сам Вінський стверджує, що йому невідомі подробиці появи в автопарку Мінтрансу такого дорогого авто: "Я не знаю, на якому автомобілі я їжджу — який дали, таким і користуюся", — каже міністр і додає, що спочатку "їздив на своєму Мерседесі 350-ої моделі".

До речі, перед парламентським голосуванням по кандидатурах на пости міністрів депутатам роздали у тому числі і податкову декларацію Вінського. Там вказано, що у власності самого Йосипа Вікентійовича і його сім`ї були три авто: Рено "Шафран", Ніссан "Патрол" і Фольксваген "Поло", про наявність Мерседеса 350-ої моделі, про який говорив Вінський, там мови не було, а купити авто за 800 тисяч гривень при 200 тисячах гривень річного доходу навряд чи він міг собі дозволити. Можна, звичайно, припустити, що Мерседес 350-ої моделі Вінський орендував, і тому вважав його "своїм". За даними компанії "VIPCAR", що надає в оренду елітні авто, доба прокату коштувала б міністрові $840.