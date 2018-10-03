Українці покладають відповідальність за провал судової реформи на Порошенка - опитування

При цьому 45% респондентів вважають, що головною причиною неуспішності судової реформи є корупція у владі.

51,8% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) вважають, що Президент Петро Порошенко несе найбільшу відповідальність за неуспішну реалізацію судової реформи.

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Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Також 7,6% опитаних вважають відповідальним за провал судової реформи прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, 7,5% - голову комісії при Президентові з проведення реформи Олексія Філатова, 9,2% - депутатів Верховної Ради, 5,1% - голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова, 3,8% - голову вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка, 1,4% - спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

7,3% опитаних не змогли відповісти.

При цьому 45% респондентів вважають, що головною причиною неуспішності судової реформи є корупція у владі, 17,7% - спроба Президента підпорядкувати собі всі гілки влади, зокрема чиновників, відповідальних за проведення судової реформи, 10,2% - кругова порука суддів, 5,1% - небажання депутатів Ради приймати потрібні закони, 5,3% - боротьба політичних кланів за сфери впливу, 4,8% - розвал системи держуправління.

Опитування проводилося з 12 по 24 вересня в 110 населених пунктах України.

Всього було опитано 2011 осіб старше 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Як повідомляли Українські Новини, судова реформа названа одним з трьох провалів Порошенко в опитуванні "Нового часу".