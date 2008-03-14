Тимошенко заявляє, що її уряду країна чекала 17 років

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що чекає від податкової служби “екстраординарних досягнень”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції прем`єр-міністр сказала:“За зазначений період митні служби забезпечили надходжень до бюджетів більше, ніж податкові, а має бути навпаки... Просте виконання поставленого плану не вважатиметься досягненням. Не вважатиметься досягненням навіть середнє перевищення поставленого плану, а вважатимуться результатами екстраординарні досягнення, які будуть у тих чи інших областях щодо поставленого плану".

Прем`єр також заявила, що стосовно керівників податкових служб тих регіонів, де показник податкового навантаження буде найменшим, розглядатимуть кадрове питання. «За наслідками березня-квітня, якщо будуть три найгірші області, шановні друзі, даруйте, але будемо повністю кадрово міняти ситуацію. У нас немає часу, Україна 17 років чекала, поки прийде команда, здатна не брати хабарі, а давати країні результат. Це довго», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України в січні-лютому 2008 року перерахувала до загального фонду державного бюджету 15,7 млрд. грн. податків, що на 2,3% перевищує план і на 35,1%, або 4,1 млрд. грн., більше, аніж показник за аналогічний період минулого року.

Зокрема, за податком на прибуток надійшло 5,5 млрд. грн., що на 2,1 млрд. грн., або 61,8%, більше, аніж у січні-лютому минулого року, за ПДВ – 7,1 млрд. грн., що більше на 1,7 млрд. грн., або 32,2%.

Сума відшкодованого ПДВ зросла на 63,6%, або на 1,6 млрд. грн.; понад бюджетний ресурс додатково відшкодовано майже 1 млрд. грн.

Від податку з доходу фізичних осіб надійшло 5 млрд. 439,4 млн. грн., що на 43,6% більше, аніж аналогічний показник минулого року.