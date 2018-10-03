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Ситник заявив, що рекламу з ним у метро замовив один із очільників «БПП»

17:20, 03 жовтня 2018
Політика
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Реклама з Ситником у метро / фото facebook.com/bogdan.aminov

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що рекламу з ним у столичному метро замовив заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав на брифінгу.

Він зауважив, що до такого висновку в НАБУ дійшли після попереднього аналізу цієї ситуації.

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Як повідомляв УНІАН, днями на сітілайтах у столичному метро з’явились фото Ситника з анонсом засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, яке відбулось сьогодні, 3 жовтня. На рекламному плакаті було написано: «Я викрию топ-корупціонерів».

У НАБУ заявили, що не мають відношення до розміщення цієї реклами.

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Теги: #реклама#БПП#Артем Ситник