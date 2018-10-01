У метро Києва з'явилася реклама із директором НАБУ Ситником (фото)
10:40, 01 жовтня 2018Політика
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На рекламному борді зображений директор НАБУ Артем Ситник.
Ситник обіцяє викрити топ-корупціонерів / фото facebook.com/bogdan.aminov
У метро Києва розмістили рекламу із обіцянкою директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника викрити ТОП-корупціонерів.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Богдан Анімов. Реклама із Ситником у столичній підземці анонсує засідання профільного комітету Ради 3 жовтня.
"Я викрию ТОП-корупціонерів" - такий напис розмістили під зображенням директора НАБУ.
Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції викликає директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на своє засідання на 3 жовтня.
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