У метро Києва з'явилася реклама із директором НАБУ Ситником (фото)

На рекламному борді зображений директор НАБУ Артем Ситник.

У метро Києва розмістили рекламу із обіцянкою директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника викрити ТОП-корупціонерів.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Богдан Анімов. Реклама із Ситником у столичній підземці анонсує засідання профільного комітету Ради 3 жовтня.

"Я викрию ТОП-корупціонерів" - такий напис розмістили під зображенням директора НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції викликає директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на своє засідання на 3 жовтня.