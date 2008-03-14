У ”Борисполі” розпочалася зустріч Ющенка з Тимошенко і Дубиною

В аеропорту "Бориспіль" розпочалась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Як вчора заявляв сам Президент, він планував заслухати інформацію уряду і «Нафтогазу» щодо газових домовленостей, досягнутих у Москві.

На зустрічі також присутній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.