У ”Борисполі” розпочалася зустріч Ющенка з Тимошенко і Дубиною
16:51, 14 березня 2008Політика
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Присутній Яценюк
|Ірина ВАННИКОВА
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
Як вчора заявляв сам Президент, він планував заслухати інформацію уряду і «Нафтогазу» щодо газових домовленостей, досягнутих у Москві.
На зустрічі також присутній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.
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