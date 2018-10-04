Луценко розповів про затримання виконавців "практично всіх" нападів на громадських активістів

Луценко зауважив, що навколо питання нападів на громадських активістів існують «великі спекуляції».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про затримання виконавців практично всіх нападів на громадських активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради.

За словами генпрокурора, «виконавці практично всіх нападів на громадських активістів затримані, більшості з них обрано запобіжний захід, пов’язаний з триманням в ізоляторі».

Луценко зауважив, що навколо питання нападів на громадських активістів існують «великі спекуляції». За його словами, встановлюються замовники цих злочинів. При цьому, як сказав Луценко, один з нападників «вскрив собі вени», щоб не свідчити про організатора нападу. Водночас він не уточнив, про який саме випадок йдеться.

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Він заявив, що «якщо комусь здається, що люди, які застосовують вогнепальну зброю, просто біжать давати покази про замовників та обставини, то вони глибоко помиляються».

Генпрокурор також наголосив, що через те, що Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи ВР не розглянув 3 жовтня два подання щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від «Опозиційного блоку» Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула, йому довелося скасувати засідання Координаційної ради правоохоронних органів в Одесі. На цьому засіданні мало розглядатися питання про напади на громадських активістів.