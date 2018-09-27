Луценко заявив, що особисто санкціонував обидва випадки прослуховування працівників САП

Генпрокурор заявив, що принципово ставив підпис, щоб Ситник міг довести в законний спосіб можливу корупцію в САП.

Генеральний прокурор Юрій Луценко особисто санкціонував два випадки прослуховування працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, серед яких - керівник САП Назар Холодницький.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив журналістам після засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони ВРУ.

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"Обидва випадки прослуховування працівників САП були санкціоновані Генеральною прокуратурою України, мною особисто", - заявив він.

"Коли пан Ситник запевняв, що в нього є певні матеріали про ймовірну корупцію або керівника САП, або працівника САП, я принципово ставлю підпис, дозволяючи йому це довести в законний спосіб, в тому числі через прослуховування", - додав Луценко.

За його словами, друге прослуховування було санкціоноване в рамках розслідування кримінального провадження НАБУ щодо одного з прокурорів САП.

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Як повідомляв УНІАН, про перший випадок прослуховування - у кабінеті Холодницького - стало відомо у березні 2018 року. У ЗМІ з'явилась інформація, що НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

27 березня Луценко підтвердив, що ГПУ і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького. Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідувалося НАБУ спільно з ГПУ. Холодницький зазначив, що провадження проти нього зареєстровано за статтею ККУ про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до дачі показань.

4 квітня НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів прослуховування у робочому у кабінеті Холодницького.

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Про другий випадок спроби прослуховування у приміщенні САП стало відомо 19 вересня. За інформацією САП, у внутрішньому дворі прокуратури було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ, після чого автомобіль було заблоковано працівниками Національної поліції та Управління державної охорони для проведення невідкладних слідчих та процесуальних дій.

"Для того, щоб врятувати співробітників від викриття, від виявлення незаконних та незареєстрованих засобів заняття інформації, Артем Ситник (директор НАБУ) використав силовий підрозділ НАБУ, який, використовуючи вогнепальну зброю, застосував насильство щодо працівників правоохоронних органів, пошкодив майно громадян, перешкодивши проведенню слідчих дій", - повідомили в САП.

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Також у прокуратурі повідомили, що працівники НАБУ здійснили наїзд на інших правоохоронців, спричинивши тілесні ушкодження, пошкодивши майно громадян.

НАБУ натомість офіційно відповіло, що його співробітники проводили планові заняття з тактико-спеціальної підготовки на території лікарні «Охматдит», коли "з незрозумілих причин" їхній мікроавтобус було заблоковано працівниками Управління державної охорони та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. При цьому, Бюро зазначило, що "натомість, на території лікарні «Охматдит» мали місце законні та санкціоновані заходи відповідно до чинного законодавства", але їх суть відмовилися повідомляти "для досягнення цілей кримінального провадження".