"Всі так люблять Україну, що ригати хочеться": депутат розкритикувала тих, хто зривав ухвалення законопроекту про мову

За словами письменниці, від тих, хто кричить про любов до України, але діє не в її інтересах, "ригати хочеться".

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», письменниця Марія Матіос різко висловилася проти тих, хто зривав ухвалення законопроекту про українську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Верховної Ради під час дискусії навколо мовних законопроектів, коли парламент не міг ухвалити жодного рішення і підтримати жоден із чотирьох законопроектів, Матіос заявила: «Я коли слухаю декотрих наших колег, які мало не б’ються в судомах від того, коли мова заходить про державну мову, то знаєте, мені хочеться говорити словами одного з персонажів моїх книжок, який каже, що всі так люблять Україну, що ригати хочеться». За словами Матіос, «з книжки, як з пісні, слів не викидають».

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Вона наголосила, що під час обговорення можна було наслухатись «нісенітниць і маразмів у стилі улюбленого мною Миколи Яновича (Азарова - УНІАН) про нібито намагання через коліно переламати тих, хто в побуті послуговується російською, та різних інших нісенітниць, які в цьому залі навіть непристойно повторювати».

«Але я ніде, ні тут, ні деінде, не зустріла в час цього скаженілого спротиву проти ухвалення мовного закону жодної людини, яка внаслідок нібито такого насильства була з переломом хребта, з підбитим оком чи з інсультом», - сказала Матіос.

Вона закликала народних депутатів припинити «локшину на вуха» вішати людям, і зауважила, що коли депутати беруть кошти з бюджету на свої виборчі округи, «на юго-востоке», то не протестують, що їм доводиться говорити без перекладача.

Також Матіос закликала депутатів не робити «з наших розумних дітей розумово відсталих», коментуючи заяви, що дітям важко буде вчити українську мову.

За її словами, перебуваючи в зоні воєнних дій, вона ніколи не чула від дітей відмови говорити українською, а навпаки - багато з них без будь-якого примусу переходять в розмові на україномовне спілкування.

Як повідомляв УНІАН, Рада пропонує позбавляти волі на строк до трьох років за приниження чи зневажання державної мови.