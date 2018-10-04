Рада не дала згоди на притягнення нардепа Дунаєва до кримінальної відповідальності

За даними Генпрокуратури, зокрема Дунаєв, будучи народним депутатом, вніс завідомо недостовірні відомості до електронної декларації.

Верховна Рада не дала згоди на притягнення народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, за подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення Дунаєва до кримінальної відповідальності проголосували 125 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. У повному складі не голосувала фракція "Опозиційний блок", а також групи "Воля народу" та "Відродження".

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Луценко повторно вніс у ВР подання про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дунаєва, Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

За даними Генпрокуратури, зокрема Дунаєв, будучи народним депутатом, вніс завідомо недостовірні відомості до електронної декларації. Прокуратура вбачає в його діях підстави для повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Разом з тим, 3 жовтня на засіданні Регламентного комітету ВР Луценко визнав сумнівність судової перспективи у справі Дунаєва.

Водночас того ж дня Регламентний комітет висновок щодо подання про надання згоди на притягнення Дунаєва до кримінальної відповідальності.

У висновку комітету зазначено, що подання генерального прокурора «є законним, оскільки ініційоване і подане належним чином суб’єктом подання».

Також у висновку комітету перераховано ряд зауважень щодо обґрунтованості і достатності доказів проти Дунаєва.

Всі присутні на засіданні члени комітету проголосували за схвалення висновку, крім народного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Папієва, який заявив про конфлікт інтересів і тому неможливість голосування за дане рішення.