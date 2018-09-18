Луценко вніс до Ради подання на зняття недоторканності з депутатів Вілкула, Дунаєва і Колєснікова (відео)

Регламентний комітет ВР має розглянути ці подання, після чого вони мають бути винесені на голосування до сесійної зали парламенту разом із четвертим поданням на депутата Олександра Пономарьова, яке комітет вже розглянув.

Генеральний прокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва, Дмитра Колєснікова.

Відповідні скан-копії подань оприлюднила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Як і обіцяв Генеральний прокурор, з початком нового сезону у парламент повторно подані подання на трьох народних депутатів - О.Вілкула, С.Дунаєва та Д.Колєснікова.

Регламентний комітет ВР має розглянути ці подання, після цього вони мають бути винесені на голосування до сесійної зали парламенту разом із четвертим поданням на нардепа О.Пономарьова, яке вже було розглянуте в комітеті", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше ГПУ подала до парламенту подання щодо зняття недоторканності з Дунаєва, Пономарьова, Вілкула та Колєснікова.

За даними Генпрокуратури, Дунаєв, будучи народним депутатом, вніс завідомо недостовірні відомості до електронної декларації. Прокуратура вбачає в діях народного депутата підстави для повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

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Пономарьову інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 ККУ, через перешкоджання роботі журналістів у кулуарах Верховної Ради.

Колєсніков, за даними прокуратури, перебуваючи на посаді голови Агентства державного майна України, вчинив певні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Я.Осади» у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв. метрів.

Згідно з інформацією прокуратури, колишній голова Дніпропетровської ОДА Вілкул протягом 2011-2012 років видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок загальною площею понад 66 га.

15 вересня Луценко заявив, що повторно направить до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з Пономарьова, Вілкула, Колєснікова і Дунаєва.

Він зазначив, що стосовно подання на Пономарьова Регламентний комітет ВР надав негативний висновок, а щодо інших трьох депутатів - повернув у Генпрокуратуру.