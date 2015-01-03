На Донбасі серед бойовиків воює працівник МНС Росії (фото)

Про це повідомляє "Донецька правда".

Служить він у місті Саратов в обласній державній установі «Служба порятунку Саратовської області» МНС Російської Федерації на посади рятувальник.

Сергій Сергійович Дмитрієв 1990 року народження.

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Ще рік тому такими як Сергій Дмитрієв захоплювалася вся Росія - він разом з сотнями інших молодих людей відправився на Далекий Схід, щоб рятувати міста від затоплення. Для цього Сергій взяв відпустку і поїхав у затоплений Комсомольськ-на-Амурі. У жовтні 2014 року він навіть отримав від глави МНС РФ Володимира Пучкова медаль «За відзнаку в ліквідації наслідків НС».

Повернувшись до Саратова з Далекого Сходу, рятувальник Дмитрієв вирішив дещо змінити профіль роботи, і він очолив регіональне відділення «Союзу добровольців Росії», яка нібито займається збором та надсиланням на південний схід України гуманітарної допомоги.

З липня по листопад 2014 року Сергій Дмитрієв знову взяв відпустку і поїхав на схід України.

На цей раз мета відпустки була дещо інша - якщо на Далекому Сході Дмитрієв рятував людей, то на Сході України Дмитрієв людей вбивав.

Вбивав «відпускник» своїх же братів-слов'ян.

У минулому році терориста Дмитрієва бачили в Донецьку в терористичному угрупованню «Мотороли» і в Луганську у відомому своєю жорстокістю угрупованні «Привид».

За особливі старанності у вбивствах мирних українських громадян Сергій Дмитрієв навіть заохочувався ватажком терористичного угруповання «Привид» Мозковим.