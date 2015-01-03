Луценко не хоче виганяти депутатів з фракції за голосування врозріз із рішеннями партії
Голова фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді, координатор коаліції, народний депутат Юрій Луценко не вважає доцільним виключення із фракції депутатів, які часто голосують врозріз із рішеннями фракції.
Про це він сказав в інтерв'ю одному з інформаційних агентств, повідомляє прес-служба БПП.
«Так, є кілька яскравих особистостей, які хочуть займати виключно індивідуальну позицію, але ми демократична фракція, і про виключення не йдеться. Нічого не зміниться, якщо ми їх виключимо із фракції: вони однаково залишаться депутатами, а в нас нові голоси не з'являться», - сказав Луценко.
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Він вважає, що перебування таких депутатів у колективі навчить їх розрізняти дійсно принципове особисте рішення й голосування за контраверсійний для себе документ у рамках загального політичного рішення, де кожен бере на себе частину відповідальності.
«Виправити цей войовничий популізм виключенням із фракції неможливо. Я вважаю, що перебування у фракції й вислуховування щораз нових аргументів приведе колег до зміни подібної позиції», - додав голова фракції БПП.
З його слів, примушувати депутатів і «ламати через коліно» ніхто не буде, однак у разі відсутності голосів буде посилено дисципліну.
Луценко переконаний, що життя - найкращий учитель, і нові депутати рано чи пізно побачать, що фракція сильніша тільки тоді, коли всі разом, підкреслюється в повідомленні.