Хто краде "чорне золото" Донбасу: журналісти розповіли про незаконний бізнес друзів Порошенка

За словами журналістів, Герасимову належать незаконні шахти з видобутку вугілля на Донбасі.

Представник президента у Верховній Раді Роман Герасимов відомий тим, що його охорону до 2014 року очолював Ігор Безлер - бойовик, який тримав під контролем Горлівку. Зараз інтереси Герасимова сконцентровані в тому ж місці, на Донбасі. Він взяв під контроль так звану програму з відновлення інфраструктури Сходу України. Журналісти стверджують, що за цей час депутат нічого не відновив, зате багато розграбував.

Про це йдеться в сюжеті "Грошей".

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Так, за словами журналістів, Герасимову належать незаконні шахти з видобутку вугілля на Донбасі. Судячи з масштабів, вони приносять власнику мільйонні доходи.

Цікаво, що за останній час значно поліпшив своє фінансове становище навіть помічник Герасимова Євген Татарчук, який по телефону радив активісту, що зацікавився питанням незаконної копальні, забути про неї. Так, у дружини Татарчука, яка не володіє жодним бізнесом, з'явилося дві квартири в столиці на 67 і 109 кв. м, а також позашляховик.

Всі подробиці дивіться у сюжеті "Грошей".

Як повідомляв УНІАН, журналісти зафіксували дві непублічні зустрічі Тимошенко з відомим українським олігархом.