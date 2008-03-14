Ющенко завершив зустріч з Тимошенко та Дубиною
17:53, 14 березня 2008Політика
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Керівництво держави поїхало з “Борисполя”
Завершилась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та головою «Нафтогазу» Олегом ДУБИНОЮ.
Як передає кореспондент УНІАН, керівництво держави поїхало з “Борисполя”, де проходила зустріч після прильоту В.ЮЩЕНКА з Польщі. Жодних коментарів отримати не вдалось.
Як повідомляв УНІАН, на зустрічі в “Борисполі”, де обговорювалися досягнуті 13 березня у Москві газові домовленості між “Нафтогазом” і Газпромом”, також були присутні голова Верховної ради Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА та перший заступник глави Секретарату Президента Олександр ШЛАПАК.
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