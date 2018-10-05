«Батьківщина» повсякчас підтримуватиме людей і захищатиме їхні інтереси – Юлія Тимошенко

Партія «Батьківщина» послідовно підтримувала людей у захисті їхніх прав і продовжуватиме це робити надалі.

Про це Юлія Тимошенко наголосила під час відвідування Центру соціального захисту в Житомирі.

Вона нагадала, що подібні центри за ініціативою партії відкриті вже в багатьох містах та областях України.

«Наша команда сьогодні відкриває такі Центри захисту людей по всій країні. Ми мусимо підтримати людей тоді, коли наступають на їхні права та забирають останнє»,— пояснила політик.

Юлія Тимошенко нагадала, що в Центрах соціального захисту надаються безкоштовні консультації з багатьох питань, зокрема щодо перерахунку пенсій та оформлення субсидій.

Голова партії висловила надію на те, що ця ініціатива «Батьківщини» допоможе громадянам дочекатися приходу нової команди та впровадження Нового економічного курсу, який суттєво покращить рівень їхнього життя.

«Ми допомагаємо людям просто якось прожити цей період, і намагаємося захистити їх в цей короткий період – шість місяців до перезавантаження влади, до приходу нової команди»,— підсумувала Юлія Тимошенко.

Також, на думку лідера партії, Центри соціального захисту мають стати місцем гуртування людей, їхня робота має довести, що справедливість можна відстояти, а свої права треба захищати.