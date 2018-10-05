Тимошенко: державні гроші мають йти освітянам, а не «газовим» аферистам

Лідер «Батьківщини» наголосила, що 4,5 роки тому на освіту Україна витрачала у валютному перерахунку майже вдвічі більше, ніж сьогодні.

Закривши махінації влади лише на українському природному газі, Україна отримає додатково 50-70 млрд грн, які можна буде спрямувати на потреби освітян.

Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час зустрічі з освітянами Житомирщини.

«Закриваємо обрудки на природному газі – і нам не потрібно з бюджету витрачати 50-70 млрд грн. Ці кошти підуть на освіту та на охорону здоров’я», – пояснила вона.

Лідер «Батьківщини» наголосила, що 4,5 роки тому на освіту Україна витрачала у валютному перерахунку майже вдвічі більше, ніж сьогодні.

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«Сьогодні слідчий отримує 30 тис. грн на місяць, а вчитель 5-8 тис. Це свідчить про те, що ми будуємо поліцейську державу», – обурилася вона.

На переконання Юлії Тимошенко, Україні необхідно змінити пріоритети та закрити нечесні фінансові махінації, і це дасть ресурс для забезпечення найважливіших потреб галузі.

Водночас держава має піклуватися про пришвидшення розвитку економіки насамперед за рахунок стимулювання внутрішнього ринку, що дасть додаткові ресурси для збільшення фінансування освітньої галузі.

Лідер «Батьківщини» зазначила, що розроблений її командою Новий курс робить ставку саме на освіту та інтелект. Лідер «Батьківщини» переконана, що Україна стане цивілізованою і сильною державою, тільки якщо переключиться із сировинної стратегії на інноваційну.

«Лише покладаючись на власні сили та інтелект, ми станемо сильними гравцями, з якими рахуватимуться у світі», – підсумувала Юлія Тимошенко.