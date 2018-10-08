Барна проігнорував засідання комітету ВР, де мали розглянути його матюки на адресу журналіста

Регламентний комітет ВР 17 жовтня продовжить розгляд інциденту між Барною та журналістом у приміщенні парламенту.

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту та організації роботи парламенту 17 жовтня продовжить розгляд інциденту в кулуарах ВР 2 жовтня між народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Олегом Барною та кореспондентом телеканалу "1+1" Ігорем Колтуновим.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання секретар Регламентного комітету, депутат від "БПП" Дмитро Лубінець повідомив про лист від Барни з проханням перенести розгляд цього питання на 17 жовтня для того, щоб він особисто був присутній.

"Він пояснив це тим, що терміново повинен був поїхати і працювати у себе в мажоритарному виборчому окрузі", - сказав Лубінець.

На це члени комітету зауважили, що поточний тиждень не є тижнем роботи в округах, а присвячений роботі в комітетах.

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Під час розгляду питання про інцидент з Барною Колтунов заявив, що телеканал "1+1" вимагає від фракції "БПП", аби Барну виключили з фракції, а від голови парламенту Андрія Парубія, аби Барна склав депутатський мандат.

Після обговорення було вирішено продовжити розгляд цього питання в середу, 17 жовтня, за участю Барни.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Барна нецензурно висловився на адресу журналіста Колтунова після запитання про "кнопкодавство" під час голосування у парламенті. Відповідне відео журналіст оприлюднив у Facebook.

Колтунов запитав у Барни в кулуарах Верховної Ради: "Пане Олеже, вам не соромно "кнопкодавити"? Я бачив, як ви "кнопкодавили". Чому ви так вчинили?". У відповідь Барна сказав: "Якого хрена ти до мене підійшов? На х** пішов бігом, під**ла!".

На уточнення журналіста, чому депутат так зневажливо спілкується, Барна спитав: "Ти що, нетрадиційної орієнтації?", після чого зайшов до сесійної зали.