Комітет Ради розглядає подання Генпрокуратури щодо Вілкула

На засіданні комітету присутній генпрокурор Луценко і сам Вілкул.

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту і організації роботи парламенту розглядає подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності співголови фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

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Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комітету присутній генеральний прокурор Юрій Луценко та сам Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності співголови фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

За даними прокуратури, колишній голова Дніпропетровської ОДА Вілкул протягом 2011-2012 років видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок загальною площею понад 66 га.

Луценко очікував, що Верховна Рада розгляне подання про зняття недоторканності з Вілкула 16 жовтня.