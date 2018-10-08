За 400 договорами між Україною і РФ не передбачено врегулювання спорів у міжнародному арбітражі

Заступник глави МЗС заявила, що майже у всіх двосторонніх договорах між Україною та Росією урегулювання спорів було передбачено лише на двосторонній основі за допомогою дипломатичних засобів.

Україна і Росія мали понад 400 укладених міждержавних договорів, відповідно до яких урегулювання будь-яких спорів між обома країнами в міжнародному арбітражі не було передбачено.

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Про це заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль повідомила на конференції "Український тиждень", яка проходить у Лондоні (Велика Британія).

Заступник міністра заявила, що Україна має "довготривалу та нелегку боротьбу з Росією" на міжнародних майданчиках з обстоювання своїх прав та міжнародного права.

"І, безсумнівно, є низка питань, які не можуть бути вирішені в рамках міжнародного права. Однак, ми як і раніше вважаємо, що це єдиний шлях, яким ми можемо слідувати для того, аби відновити правосуддя. І ми не маємо жодних інших можливостей, окрім військових і дипломатичних. Водночас ми знаємо, що виключно дипломатичні зусилля, - вони просто не працюють. Ми мали широку правову основу у наших відносинах з Росією, більш ніж 400 договорів, без жодної можливості створення арбітражу і жодної можливості урегулювання спорів за допомогою арбітражу - лише дипломатичними засобами", - наголосила Зеркаль.

Також вона зазначила, що є лише один договір, який стосується захисту інвесторів, відповідно до якого можна змусити Росію нести відповідальність за втрати як інвесторів, так і приватних громадян, яких вони зазнали через російську агресію.

За її словами, рішення Апеляційного суду в Лондоні щодо так званої "справи 3 млрд доларів Віктора Януковича" (розгляд позову Росії до України за єврооблігаціями української держави на 3 млрд дол., викуплених РФ у грудні 2013 року) говорить про те, що правосуддя можливе. Суд в Лондоні відправив на новий розгляд позов про стягнення з України на користь Росії заборгованості за євробондами на 3 млрд доларів.

Також вона зазначила, що існує багато можливостей та багато ідей, як змусити Росію відповідати. "І ми хочемо використати усі з них", - наголосила Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що вся договірна правова двостороння база між Україною та РФ має бути переглянута. Він сказав, що зараз проводиться фундаментальний аналіз всієї правової бази, яка була укладена в рамках СНД між Україною та Росією.