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У МЗС пояснили, чому про розірвання угоди з Росією щодо Азовського моря не може бути й мови

14:33, 27 серпня 2018
Політика
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Денонсація угоди щодо Азовського моря дасть можливість РФ заявити про територіальний спір / фото УНІАН

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що Україна не буде розривати угоду з Росією щодо співпраці в Азовському морі.

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Про це вона сказала під час "Наради послів-2018", повідомляє у Twitter прес-служба МЗС.

"Про денонсацію угоди з Росією по Азовському морю не може й бути мови - це дасть можливість РФ заявити про територіальний спір", - сказала Зеркаль.

Для України це безпекове питання, тому використовуються наявні інструменти, щоб врегулювати його.

Раніше експерт  Олександр Хара заявляв, що Україна має вийти з Угоди про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, в якій вони визнаються внутрішніми водами. Саме цим документом Росія прикриває свої провокаційні дії.

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Теги: #Росія#МЗС#Азовське море