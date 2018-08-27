У МЗС пояснили, чому про розірвання угоди з Росією щодо Азовського моря не може бути й мови
Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що Україна не буде розривати угоду з Росією щодо співпраці в Азовському морі.
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Про це вона сказала під час "Наради послів-2018", повідомляє у Twitter прес-служба МЗС.
"Про денонсацію угоди з Росією по Азовському морю не може й бути мови - це дасть можливість РФ заявити про територіальний спір", - сказала Зеркаль.
Для України це безпекове питання, тому використовуються наявні інструменти, щоб врегулювати його.
Раніше експерт Олександр Хара заявляв, що Україна має вийти з Угоди про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, в якій вони визнаються внутрішніми водами. Саме цим документом Росія прикриває свої провокаційні дії.
Заступник Міністра О. Зеркаль в рамках #НарадаПослів2018: про денонсацію угоди з 🇷🇺 по Азовському морю не може й бути мови - це дасть можливість #РФ заявити про територіальний спір. Для нас це безпекове питання, тому використовуємо наявні інструменти, щоб врегулювати це питання pic.twitter.com/LpAc5hbxqm— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 27 серпня 2018 р.