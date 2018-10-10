Міністр оборони пояснив, чому вибухають склади з боєприпасами (відео)

Безпека складів боєприпасів в Україні за нинішнього рівня фінансування буде забезпечена мінімум через 15 років.

Безпека складів боєприпасів в Україні за нинішнього рівня фінансування в 500 млн грн на рік буде забезпечена мінімум через 15 років.

Про це на засіданні уряду заявив міністр оборони України Степан Полторак, доповідаючи про ситуацію щодо вибухів боєприпасів на складі в Чернігівській області.

«Для того щоб нам успішно вирішити цю проблему, навіть якщо виділяти на рік по 500 млн грн, потрібно 15 років, якщо ідеально працюватимуть забудовники», - сказав він.

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Щодо складу в Чернігівській області Полторак зазначив, що його площа становить 680 га, а периметр кордону об'єкта, що охороняється, 8,2 км.

Міністр оборони звернув увагу на те, що на території складу розташовано 112 сховищ боєприпасів, причому 40% із них - це відкриті майданчики.

«Якщо є боєприпас на ґрунті, його вберегти від диверсійної групи чи недбалості неможливо», - сказав він.

Полторак відзначив, що для вирішення питання безпеки складів боєприпасів необхідно побудувати закриті залізобетонні сховища, і ця робота зараз ведеться - до кінця року планується побудувати 15 таких сховищ на території трьох складів.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.