На Чернігівщині евакуйовані через вибухи на складах жителі Ічні повертаються до своїх домівок (відео)

За словами місцевої жительки, наразі ситуація в Ічні спокійна, чути поодинокі вибухи. Люди відучора почали повертатися додому, адже хвилюються за свої оселі.

На Чернігівщині жителі м. Ічня, яких учора евакуювали через вибухи боєприпасів на військових складах, повертаються до своїх домівок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила жителька Ічні, редакторка місцевої газети «Трудова слава» Людмила Храпаль.

За її словами, люди відучора почали повертатися додому, адже хвилюються за свої оселі.

«На в'їзді до Ічні стоїть блокпост, де перевірять паспорти, і людей із ічнянською реєстрацією пропускають», - розповіла Храпаль.

Вона також уточнила, що працівники редакції сьогодні збираються працювати, щоб у п'ятницю видати газету (хоча день виходу газети – четвер).

Вона також додала, що наразі в Ічні ситуація спокійна, чути поодинокі вибухи.

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Журналістка зауважила, що в соцмережах багато інформації, яка не зовсім відповідає дійсності. Водночас, вона вважає, що повідомлення про значні руйнування у селі Августівка можуть відповідати дійсності, оскільки населений пункт розташований на відстані 2 км від арсеналу боєприпасів.

Храпаль також уточнила, що повідомлень про випадки мародерства не було.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.