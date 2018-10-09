На Чернігівщині вибухають склади з боєприпасами: здійснюється евакуація (фото, відео)
Вночі, о 3:30 на 6-му військовому арсеналі поблизу міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи.
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Як повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, у зв’язку з вибухом на 6-му арсеналі, по всій Чернігівській області введені відповідні обмежувальні заходи
«О 3 годині 30 хвилин поступила інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня, Чернігівської області, стався вибух на технічній території. Масштаб уточнюється. Оперативно повідомлені всі відповідні служби та органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події», – йдеться в повідомленні.
Оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу вибула на місце події.
Проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону.
Відео: UA: Чернігів
Про ймовірні причини надзвичайної ситуації не повідомляється.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вилітає на місце події.
Надзвичайна подія на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 жовтня 2018 р.
Як зазначають користувачі соцмереж, вибухи чутно навіть у сусідніх Прилуках, що знаходяться за 40 кілометрів від місця вибухів.
Повідомляється, що на складах працюють рятувальники.