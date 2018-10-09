На Чернігівщині вибухають склади з боєприпасами: здійснюється евакуація (фото, відео)

Проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону.

Вночі, о 3:30 на 6-му військовому арсеналі поблизу міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи.

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Як повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, у зв’язку з вибухом на 6-му арсеналі, по всій Чернігівській області введені відповідні обмежувальні заходи

«О 3 годині 30 хвилин поступила інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня, Чернігівської області, стався вибух на технічній території. Масштаб уточнюється. Оперативно повідомлені всі відповідні служби та органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події», – йдеться в повідомленні.

Оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу вибула на місце події.

Проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону.

Відео: UA: Чернігів

Про ймовірні причини надзвичайної ситуації не повідомляється.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вилітає на місце події.

Надзвичайна подія на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 жовтня 2018 р.

Як зазначають користувачі соцмереж, вибухи чутно навіть у сусідніх Прилуках, що знаходяться за 40 кілометрів від місця вибухів.

Повідомляється, що на складах працюють рятувальники.