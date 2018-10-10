Український нардеп пропонує саджати за пропаганду одностатевих стосунків

Відповідний законопроект депутат зареєстрував у парламенті.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту суспільної моралі та традиційних сімейних цінностей» (реєстраційний номер 9183), яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за пропаганду одностатевих сексуальних стосунків.

Ініціатором зазначеного законопроекту є народний депутат України з фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул.

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Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 150-2 такого змісту: «Пропаганда одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини». Цими змінами передбачено, що вчинення повторно протягом року умисних дій щодо дитини, які пропагують одностатеві сексуальні стосунки, а також дій, які виражаються в публічній демонстрації образу життя осіб, які ведуть одностатеві сексуальні стосунки, їх орієнтації та поведінки, тягне за собою накладання арешту строком до трьох років або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Якщо це робитиме службова чи посадова особа, а також сприятиме цьому, то це тягне накладання арешту строком до чотирьох років або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Також законопроектом передбачено за ввезення в Україну творів, що пропагують одностатеві сексуальні стосунки, чи розповсюдження або їхнє виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення, караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, одностатеві сексуальні стосунки, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів їхнього виготовлення та розповсюдження. Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, одностатеві сексуальні стосунки, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, одностатеві сексуальні стосунки, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років.