Порошенко доручив Полтораку та Клімкіну завершити з НАТО переговори щодо фонду з ефективної експлуатації арсеналів

На сьогоднішній день в України немає жодного сучасного складу боєприпасів, який би повністю відповідав стандартам НАТО, констатував президент.

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку та міністру закордонних справ Павлу Клімкіну завершити переговори з НАТО щодо створення трастового фонду з ефективної експлуатації складів боєприпасів.

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Про це йдеться в повідомленні глави держави на сторінці у Facebook.

«На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо жодного сучасного складу, який би повністю відповідав стандартам НАТО», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Внаслідок цього з прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

На момент вибуху на арсеналі під Ічнею зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.

До гасіння пожежі через вибухи боєприпасів залучені літаки та пожежні танки. В Ічні та найближчих населених пунктах розпочалася операція з розмінування територія у радіусі 16 км від військового арсеналу.

Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду 100 млн грн на відновлення населених пунктів, які постраждали від вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині.