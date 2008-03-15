Яценюк: лаври одні, а кожен же хоче мати по ордену...

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликав Партію регіонів переглянути рішення щодо виходу з Національної конституційної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі каналу «Інтер».

На думку спікера, вихід Партії регіонів з Національної конституційної ради є неправильним кроком. Він вважає, що представники партії мають повернутися до складу ради, «консолідувати позицію» і висловити бачення фракцією Партії регіонів конституційної реформи.

«Це дасть можливість зняти цілу низку дискусій і вийти з узгодженим документом», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він підкреслив, що виступає за парламентсько-президентську форму правління державою.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «Україна не має традиції царизму, в Україні немає традиції авторитаризму і тоталітарних режимів». На його думку, Україні притаманна «виключно парламентсько-президентська республіка».

Він підкреслив, що ані Президент України, ані Верховна Рада не можуть бути виключені із конституційного процесу.

Після критики присутнього в ефірі народного депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА з приводу того, що Національна конституційна рада не працює, і що референдум можна провести виключно за парламентською ініціативою, А.ЯЦЕНЮК відповів, що в Україні існує «проблема, хто перший потягне лаври». «Лаври одні, а кожен же хоче мати по ордену, по великій нагороді», - сказав спікер. За його словами, «є друга проблема – готовий спалити власну хату, якщо в сусіда дві згорить», - зазначив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, такий підхід не є конструктивним.

Він ще раз підкреслив, що Президент України, як гарант Конституції, не може бути усунений від конституційного процесу.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 27 грудня 2007 року своїм указом створив Національну конституційну раду з метою розробки нового проекту Основного Закону, а 18 лютого 2008 року затвердив її персональний склад у кількості 97 осіб.

5 березня Партія регіонів припинила свою участь у роботі Національної конституційної ради.

Як заявив член фракції Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ, це пов`язано з тим, що робоча група, створена в складі цієї Конституційної ради, почала перегляд усього тексту Конституції України. «У зв`язку з цим Партія регіонів надалі не братиме участь у роботі цієї Ради», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.