Порошенко висловив співчуття родинам загиблих під час теракту у Парижі

"Мої співчуття родинам жертв і всьому народу Франції. Я засуджую жорстокий напад на журналістів у Парижі", - зазначив глава держави. "В Україні завжди була, є і буде нульова толерантність до тероризму і ми солідарні з усім світом в боротьбі з тероризмом!" - підкреслив президент.

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Також слова співчуття він висловив англійською та французькою мовами.