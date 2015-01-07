Порошенко висловив співчуття родинам загиблих під час теракту у Парижі
19:40, 07 січня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родичам загиблих у кривавому теракті у Парижі. Про це глава української держави повідомив у власному Twitter.
REUTERS
"Мої співчуття родинам жертв і всьому народу Франції. Я засуджую жорстокий напад на журналістів у Парижі", - зазначив глава держави. "В Україні завжди була, є і буде нульова толерантність до тероризму і ми солідарні з усім світом в боротьбі з тероризмом!" - підкреслив президент.
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Також слова співчуття він висловив англійською та французькою мовами.
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