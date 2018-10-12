ЄС рекомендує Україні передати до Венеціанської комісії на перевірку проект закону про мову

В ЄС наголосили на тому, що під час підготовки пропозицій до другого читання український парламент має провести консультації зі сторонами, на які впливає нове законодавство, включаючи представників національних меншин.

В Європейському Союзі рекомендують Україні направити ухвалений у першому читанні проект закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 5670-д) на експертизу до Венеціанської комісії.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу, переданій УНІАН європейськими дипломатами.

В ЄС висловили позицію щодо ухваленого минулого тижня Верховною Радою у першому читанні законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної.

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"Нам відомо, що український парламент ухвалив проект закону про мову у першому читанні. Україна має і надалі дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі на основі Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", - йдеться в заяві.

Також в ЄС відзначили, що їм відомо про інші законопроекти, направлені в парламент групою народних депутатів.

У цьому зв'язку підкреслюється, що подальша підготовка відповідного законодавства має відповідати європейським стандартам та враховувати думку національних меншин.

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"Будь-яке можливе нове законодавство у цій галузі має забезпечувати дотримання відповідних міжнародних та європейських стандартів і спиратися на широкий консультативний процес із залученням усіх зацікавлених сторін, в тому числі, на меншини", - наголошується в заяві.

"Рекомендується подання нових законодавчих пропозицій до Венеціанської комісії для ухвалення висновку", - заявили в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 5670-д авторства групи народних депутатів).