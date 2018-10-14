Порошенко: Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви
Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави наголосив під час виступу на урочистому заході до Дня захисника України на Софійській площі в Києві.
Президент зауважив, що після канонічного поновлення Вселенським патріархатом в єпископському сані патріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля УАПЦ Макарія було відновлено сопричастя пастви з Вселенської церквою.
«Служіння єпископату та духовенства українських церков більше не підлягають сумніву. Ми і раніше в цьому не сумнівалися, але тепер ніхто немає права спекулювати на нібито неканонічності непідвладних Москві церков», - підкреслив глава держави.
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«Нарешті, Вселенський патріархат остаточно проголосив незаконної московську анексію Київської митрополії, здійснену ще наприкінці ХVІІ століття. Ясно і недвозначно ним заявлено, що російська православна церква не має канонічних прав щодо православної церкви в Україні, що наша православна церква не має підпорядкування російській православній церкві. І Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви», - підкреслив Порошенко.
Порошенко запевняє, що українська влада не дозволить Кремлю розпалити релігійну війну в середині України.
«Спільна розбудова незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. Я вже казав, як тільки де побачите людей, які закликатимуть взяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура», - заявив Порошенко.
«Ми не дозволимо Кремлю розпалити релігійну війну всередині нашої держави», - додав президент.
За словами Порошенка, автокефалія – це основа нашого власного шляху розвитку, розвитку України і розвитку української нації.