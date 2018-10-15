Трамп похвалився, що надав Україні зброю, а Обама – подушки

Також Трамп звинуватив Обаму в тому, що саме він "віддав частину України", якою зараз керує Росія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter