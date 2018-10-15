Трамп похвалився, що надав Україні зброю, а Обама – подушки
09:17, 15 жовтня 2018Політика
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Також Трамп звинуватив Обаму в тому, що саме він "віддав частину України", якою зараз керує Росія.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що він допомагає Україні більше, ніж попередній глава держави Барак Обама.
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Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS, передає Українська правда.
"Я той, хто дав Україні наступальне озброєння й протитанкові системи. Обама цього не зробив. Знаєте, що він відправляв? Він відправляв подушки й ковдри", - зазначив Трамп.
Він також додав, що саме Барак Обама "віддав частину України", якою зараз керує Росія.
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