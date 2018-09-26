Тіллерсон на зустрічі G7 заявляв, що Трампу не цікава Україна - екс-глава МЗС Німеччини

За словами Габріеля, екс-держсекретар США говорив тоді про спосіб мислення американського президента.

Колишній державний секретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі країн "Великої сімки", що відбулася 11 квітня 2017 року в італійському місті Лука, заявляв, що президенту Дональду Трампу Україна не цікава.

Про це екс-міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Габріель повідомив виданню Der Spiegel.

Зокрема, його запитали про те, чи можна вважати слова Тіллерсона під час зустрічі в рамках "Великої сімки", що Україна - це європейська проблема, свідченням того, що США більше не є надійним партнером.

«Так, я був цілком збентежений. Я відповів йому: ви не можете мати на увазі це серйозно», - заявив Габріель.

За його словами, Тіллерсон відреагував на це так: «Я лише хотів підготувати вас до того, як думає мій президент. Він не зацікавлений в Україні».

Водночас, екс-глава МЗС Німеччини вважає, що є позитивна сторона, яка зводиться до того, що «європейці змушені взяти свою долю у власні руки».

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Крім того, Габріеля запитали про його позицію щодо поступового скасування санкцій проти РФ у поєднанні з розміщенням сил ООН на сході України.

«Я чітко сказав, що то була моя особиста позиція, і що вона не відповідала офіційній позиції уряду... Якщо Росія готова відвести важке озброєння та погодиться на місію «блакитних шоломів», тоді логічним кроком стане ліквідація санкцій», - зазначив екс-глава МЗС Німеччини.

Водночас, у нього уточнили, чи ліквідація санкцій не має бути пов'язана з відновленням територіальної цілісності України.

«Це залишається нашою метою, але якщо ви бажаєте забагато одночасно, ви приречені на провал», - сказав він.

На думку німецького політика, розміщення миротворців має свідчити про прогрес, тому що на Донбасі принаймні більше не має бути стрілянини та повинне розпочатися відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2017 року в італійському місті Лука відбулася зустріч глав зовнішньополітичних відомств "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія). У спільному комюніке за підсумками зустрічі вони заявили про єдність у питанні збереження санкцій проти РФ до повного виконання нею Мінських угод.

Того ж дня тодішній секретар Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон перед тим, як відбути з візитом до Москви, поцікавився у своїх європейських колег з країн "Великої сімки", чому американські виборці повинні хвилюватися через конфлікт в Україні.