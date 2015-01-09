Тепер журналістам для роботи в зоні АТО необхідно отримувати прес-карти – Міноборони

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

”З 08.01.2015 року прес-центр АТО (м. Краматорськ) розпочинає видачу прес-карт для виконання редакційних завдань у районі проведення антитерористичної операції”, - сказано в повідомленні.

Зокрема, прес-карту може отримати представник ЗМІ, який пройшов встановленим порядком попередню акредитацію в Службі безпеки України на виконання редакційних завдань в районі проведення АТО. Для цього представник ЗМІ, після отримання відповідної попередньої акредитації, має зателефонувати до прес-центру АТО за номером: 098 671 30 40.

Також відзначається, що при отриманні прес-карти представник ЗМІ та допоміжний (технічний) персонал повинні представити документи, що засвідчують особу (паспорт та посвідчення журналіста), надати фото (в електронному вигляді).

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Крім того, вони повинні підписати письмові зобов’язання щодо дотримання встановлених правил перебування (у тому числі проведення зйомок) на об’єктах ЗСУ в районі проведення АТО та нерозголошення інформації, яка може завдати шкоди у виконанні завдань військовослужбовцями ЗСУ тощо.

Разом з тим, технічний персонал приписується до особи, яка володіє картою, за її попереднім запитом (за телефоном 098 671 30 40 або через електронну пошту ato14@ukr.net) не пізніше 18.00 напередодні дня відвідування військового об’єкту.

Власник карти несе особисту відповідальність за відповідність допоміжного (технічного) персоналу наданим запитам та дотримання ними встановлених правил.

”Всі зазначені вище особи під час пересування в районі проведення АТО повинні мати при собі документи, що засвідчують особу. У разі відсутності таких документів представники ЗМІ до району проведення АТО допускатися не будуть”, - підкреслюється в повідомленні.

Про наданий дозвіл представникам ЗМІ на відвідування військового об’єкту ЗС України та маршрути їх пересування прес-центр АТО інформує відповідних командирів (начальників) у зоні відповідальності (на підпорядкованих військових об’єктах), де будуть перебувати зазначені представники ЗМІ.

Таким чином, як наголошується в повідомленні, про необхідність виконувати редакційні завдання в районі проведення АТО представник ЗМІ має попередити напередодні (але не пізніше 18.00) прес-центр АТО через електронну пошту ato14@ukr.net та сповістити: назву телеканалу (видання); склад знімальної групи; контактний телефон журналіста та редакції; марку, номер та колір автомобіля; маршрут пересування та мету відвідування (зйомки).

По прибуттю до місця виконання редакційного завдання власник карти повинен надати документи, що посвідчують особу та прес-карту, оповістити старшу військову посадову особу на даному військовому об’єкті про: узгодження з прес-центром АТО порядку виконання редакційного завдання на даному об’єкті (або порядку пересування у зазначеному районі); склад знімальної групи, з якою він пересувається.