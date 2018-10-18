США можуть приєднатися до розслідування катастрофи винищувача Су-27

Оскільки один із загиблих пілотів літака - військовослужбовець Національної гвардії США, американська сторона зацікавлена брати участь у розслідуванні.

До групи експертів, яка встановлюватиме обставини катастрофи винищувача Су-27УБ на Вінниччині, може долучилися американська сторона.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив речник військової прокуратури Центрального регіону Андрій Кисельов.

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Оскільки один із загиблих пілотів літака — військовослужбовець Національної гвардії США, то американська сторона зацікавлена приймати участь в розслідуванні.

"Звичайно є інформація про те, що існує зацікавленість американської сторони прийняти участь у розслідуванні", — розповів Кисельов.

Він зазначив, що, згідно з українським законодавством, долучати до ведення слідства їх не можна.

"Тому не виключається, що група експертів, яка створена Міністерством оборони, яка працюватиме щоденно із завтрашнього дня і буде проводити засідання у місті Старокостянтинів (на Хмельниччині — ред), можливо, до цієї групи будуть залучені іноземні експерти", — сказав речник прокуратури.

Як повідомлялося, близько 17:00 16 жовтня в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів та Хмільник Вінницької області) у ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27.

Пізніше стало відомо, що рятувальники знайшли тіла двох пілотів. Один загиблий – заступник командира з авіації, заступник глави Повітряного військового командування "Схід" Іван Петренко, інший – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США.