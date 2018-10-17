Катастрофа винищувача Су-27 під Вінницею: волонтери розповіли про загиблого пілота (відео)

Свідки стверджують, що політ тривав лічені хвилини – літак різко почав падати, а від удару об землю одразу спалахнув.

На місці авіакатастрофи винищувача Су-27 на Вінниччині знайшли бортовий самописець, який може пролити світло на причини аварії літака.

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Журналісти поспілкувалися зі свідками інциденту і зустрілися з друзями та колегами загиблого полковника Івана Петренка, який керував повітряним судном.

На місці аварії величезна воронка діаметром понад 10 метрів, уламки розкидані навколо. Під час навчань винищувач впав прямо на полі лише за кілометр від житлових будинків. "Низько і гарчав дуже. Гудів, аж листя з неба посипалося. Кілька секунд над школою прогарчав і відразу вибухнув неподалік – і шар диму над цим вибухом", - розповіла очевидець Росина Козак.

Свідки стверджують, що політ тривав лічені хвилини – літак різко почав падати, а від удару об землю одразу спалахнув.

За кілька секунд до цього в небі селяни бачили парашути, тому, ймовірно, пілоти намагалися катапультуватися. "Я тільки побачив стропи – вони старалися", - говорить очевидець Віктор Швець. Обидва пілоти – українець і американець – загинули. Ім'я українського льотчика відоме – це Іван Петренко, 46-річний досвідчений пілот першого класу, заступник командира з авіації, заступник голови військового Повітряного командування "Схід". Спокійний і дуже професійний – таким згадують його волонтери. Власник вкрай скромного робочого кабінету насамперед дбав про підлеглих.

"Він взагалі нічого не просив для себе – тільки для пілотів. Навігатори, кріплення, спеціальні чохли. Було тільки про допомогу пілотам, щоб вони ставали більш професійними і ще краще виконували свої завдання", - розповів волонтер Юрій Мисягін.