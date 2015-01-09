Прес-секретар Яценюка спробувала пояснити його заяви про вторгнення СРСР в Німеччину

"Арсеній Яценюк мав на увазі поділ Німеччини Радянським Союзом після Другої світової війни. Навіть Берлін був розділений стіною, щоб виключити переміщення німців з його східної частини в західну", - розповіла прес-секретар прем'єр-міністра Ольга Лаппо в коментарі ВВС Україна.

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Раніше повідомлялося, що Арсеній Яценюк в ефірі німецького телеканалу закликав не дати Росії можливість повторювати дії СРСР по окупації територій інших країн.

"Російська агресія проти України - це посягання на світовий порядок. Ми всі добре пам'ятаємо про радянське вторгнення як в Україні, так, в тому числі, і в Німеччину. Його треба уникнути. Нікому не дозволено переписувати результати Другої світової війни", - заявив глава українського уряду.

Ця цитата викликала значний резонанс серед російських ЗМІ і політиків.