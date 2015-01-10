В Одеський порт прибула допомога з Канади для українських військових

Як повідомили в прес-службі порту, в Одесу доставлені близько 50 морських контейнерів з гуманітарною допомогою від уряду Канади. Вранці портові буксири завели судно в гавань і поставили до причалу № 2 Карантинного молу.

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Вивантаженням вантажу займається оператор терміналу на Карантинному молу - компанія ДП «ГПК-Україна».

«За інформацією головного диспетчера адміністрації порту Дениса Карпова, в 20-х числах січня в Одесу прибуде ще одне судно, на якому знаходяться 6 контейнерів з гуманітарною допомогою канадського уряду», - зазначає прес-служба.

Як написав на своїй сторінці в соцмережі радник президента, засновник волонтерської групи «Крила Фенікса» Юрій Бірюков, у другій половині листопада 2014 року з Канади в Україну відправлено в загальній складності 54 морських контейнери з зимовим армійським обмундируванням - 67 тис. пар взуття і 27 тис. теплих курток і штанів.