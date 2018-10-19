Facebook відкрив вакансію відповідального за публічну політику в Україні

У Мінінформполітики вважають, що це позбавить Україну від підозр в тому, хто дійсно вирішує конфліктні ситуації щодо українських користувачів.

Американська компанія Facebook відкрила вакансію менеджера, відповідального за публічну політику мережі в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

«Визначна подія для нас, особливо у світлі подій, які підштовхнули Міністерство інформаційної політики України посилювати співпрацю з офісом Фейсбуку. Тепер у нас буде особа, відповідальна за публічну політику найбільшої соцмережі в Україні», - повідомив Золотухін.

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Він зазначив, що в першу чергу менеджер діятиме в інтересах компанії, яка їй платить.

«Однак, з іншого боку, це позбавить нас підозр у тому, хто дійсно вирішує конфліктні ситуації щодо українських користувачів. Це ще не перемога, але дуже значний крок на шляху захисту інтересів українських користувачів Facebook», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, кілька державних інвестиційних фондів у США підтримали пропозицію зняти Марка Цукерберга з посади голови ради директорів Facebook.