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Facebook відкрив вакансію відповідального за публічну політику в Україні

12:52, 19 жовтня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

«Визначна подія для нас, особливо у світлі подій, які підштовхнули Міністерство інформаційної політики України посилювати співпрацю з офісом Фейсбуку. Тепер у нас буде особа, відповідальна за публічну політику найбільшої соцмережі в Україні», - повідомив Золотухін.

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Він зазначив, що в першу чергу менеджер діятиме в інтересах компанії, яка їй платить.

«Однак, з іншого боку, це позбавить нас підозр у тому, хто дійсно вирішує конфліктні ситуації щодо українських користувачів. Це ще не перемога, але дуже значний крок на шляху захисту інтересів українських користувачів Facebook», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, кілька державних інвестиційних фондів у США підтримали пропозицію зняти Марка Цукерберга з посади голови ради директорів Facebook.

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Теги: #Facebook#політика#технології Facebook