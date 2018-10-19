Гройсман підтримав пріоритет українського вугілля

Прем’єр наголошує, що відповідний проект рішення вже зареєстрований.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловився за надання пріоритету теплоелектростанціям, які використовують вугілля українського видобутку. Таку позицію він висловив під час Години Уряду в Верховній Раді.

«Ми маємо 100% спалювати і виробляти наше українське вугілля, а далі який у нас є дефіцит, компенсувати за рахунок імпорту. Я вважаю, що це правильно. Тому в даному випадку я підтримую ідею того, що в першу чергу ми маємо спалювати українське вугілля марки Г. Саме марку Г, а не антрацитове, тому що антрацитове зараз тимчасово не добуваємо. І далі ситуація, якщо нам буде не вистачати марки Г, значить, ми будемо його імпортувати», - зазначив Володимир Гройсман сьогодні в Верховній Раді, відповідаючи на питання депутатів під час Години Уряду.

Прем’єр наголошує, що відповідний проект рішення вже зареєстрований.

«Міністерство палива і енергетики вже зареєструвало проект постанови. Я вже бачив, по цій ініціативі є критика. Я не розумію цих критиканів, коли мова йде про те, щоби українське вугілля, в тому числі з державних шахт ми добували. Це українська економіка, це українські зарплати, це українські копалини, це українські відрахування в бюджет. Я вважаю, що це абсолютно нормальний підхід», - підкреслив він.

В свою чергу, голова підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Михайло Бондар звернувся до очільника Уряду з проханням забезпечити присутність міністрів на комітетських слуханнях, присвячених питанню надання пріоритету українському вугіллю.

«Я прошу вас сьогодні забезпечити присутність міністрів на комітетських слуханнях, які відбудуться в 14 годині, де будуть підняті ті і інші питання, і в тому числі якраз по постанові для пріоритетності ТЕС, які працюють на вугіллі власного видобутку, вітчизняного».

За інформацією Державної фіскальної служби, Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт кам’яного вугілля та антрациту в порівнянні з 2016 роком майже в два рази – з $1,5 до $2,7 млрд. Найбільшим постачальником вугілля стала Російська Федерація, частка якої в імпорті склала 56% ($1,522 млрд).

З метою зменшення залежності української енергетики від російського антрациту Рада оптового ринку електроенергії (ОРЕ), змінила Правила ОРЕ, встановивши пріоритет включення енергоблоків, які працюють на газових марках вугілля, що видобуваються в Україні (марка Г). Насамперед мають працювати блоки на марці Г, а ті, що використовують імпортний антрацит, підключатимуться тільки в разі необхідності. За задумом розробників, це створить економічні стимули генеруючим компаніям активізувати процес переобладнання антрацитових потужностей на газову групу вугілля.

Згідно чинного законодавства, ініціатива Ради ОРЕ по наданню пріоритету українському вугіллю має отримати дозвіл Кабінету міністрів України.