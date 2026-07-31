У США заявили, що вони мають отримувати всі українські технології для боротьби з безпілотниками

Вітакер наголосив, що США намагаються допомогти Києву укласти угоди з низкою союзників Вашингтона, які мають необхідне озброєння.

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Вашингтон має отримувати всі українські технології, пов’язані з боротьбою з безпілотниками. Про це пише Fox Business.

Коментуючи свій нещодавній візит до Києва, він знову назвав Україну "випробувальним полігоном майбутнього", зазначивши, що тривала війна призводить до стрімкого розвитку військових інновацій.

За його словами, Україна може допомогти США в кількох сферах, які мають критичне значення для захисту американських військ та підвищення боєздатності армії Сполучених Штатів.

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Також Вітакер заявив, що Україні необхідні системи ППО та ракети до них. Він підкреслив, що США намагаються допомогти Києву укласти угоди з низкою союзників Вашингтона, які мають необхідне озброєння.

"Інновації відбуваються дуже швидко, і я стежу за тим, щоб США могли не тільки співпрацювати та отримувати ці технології, щоб вони були у нас у наявності, якщо й коли вони нам знадобляться, але й шукали способи створювати деякі з цих систем і технологій для допомоги американським військовим.

Постпред наголосив на важливості сфери боротьби з безпілотниками:

"Це та сфера, в якій, як мені здається, ми хочемо стати сильнішими. Гадаю, у нас є чудові вітчизняні технології, але очевидно, що, оскільки боротьба триває, розвиток відбувається так швидко, і Україна може допомогти нам у кількох сферах, критично важливих для захисту наших військ та найпотужнішої у світі бойової сили армії Сполучених Штатів".

Співпраця України та США

Раніше повідомлялося, що США допустили українські бойові дрони до випробувань Пентагону, що дає Вашингтону можливість дізнатися, як українці виробляють і поповнюють свої запаси озброєння швидше й дешевше за американців.

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