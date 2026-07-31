ТОП-5 архітектурних шедеврів світу, які варто побачити у 2026 році: де вони розташовані

Від стародавнього мавзолею до сучасного музею.

Будівлі можуть вражати незвичайними формами, оригінальними фактурами та сміливими архітектурними рішеннями. Обрати найкрасивіші серед них означає оцінити не лише витончену майстерність і привабливий дизайн, а й інноваційні технології будівництва, вдале використання матеріалів і сміливі інженерні ідеї, пише TimeOut.

Саме ці споруди увійшли до оновленого списку найкрасивіших будівель світу. До нього додали два нові об'єкти – шедевр бруталізму в Лондоні та ефектну художню галерею на вершині пагорба в Південній Кореї. Вони приєдналися до стародавніх пам'яток, величних храмів і визначних інженерних споруд.

Зокрема, у переліку на першому місці – індійський Тадж-Махал, побудований у 1632–1653 роках. Як зазначається, навряд чи багато романтичних вчинків можуть зрівнятися з тим, що зробив імператор Великих Моголів Шах-Джахан після смерті своєї дружини Мумтаз-Махал. Він наказав звести для неї величний мавзолей, і через 22 роки з'явився Тадж-Махал – одна з найвідоміших споруд світу. Вважається, що його краса була натхненна красою самої Мумтаз.

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Англійський поет сер Едвін Арнольд свого часу писав, що Тадж-Махал – це "не просто архітектурна споруда, як усі інші будівлі, а горда пристрасть імператорського кохання, втілена в живому камені".

На другому місці – житловий комплекс Барбікан, Велика Британія. Побудований у 1965–1976 роках. На відміну від багатьох інших споруд у цьому списку, красу Barbican Estate не можна назвати загальновизнаною. Комплекс є одним із найяскравіших прикладів архітектурного стилю бруталізм, який виник у 1950-х роках. Його характерними рисами є необроблений бетон, чіткі геометричні форми та масивні конструкції.

Спочатку цей стиль викликав у суспільстві радше шок, аніж захоплення, і навіть сьогодні сувора естетика Барбікану подобається далеко не всім.

Втім, масштаб і сміливість проєкту були настільки визначними, що у 2001 році комплекс отримав статус пам'ятки архітектури класу II. Особливого шарму йому надає контраст між строгими бетонними терасами та гладдю озера й декоративних водойм, завдяки чому територія комплексу стала популярним місцем для прогулянок.

Третє місце у переліку посів ісландський храм Хатльгрімскірк'я. Побудований у 1945–1986 роках.

На перший погляд головний храм Рейк'явіка більше нагадує космічну ракету, ніж церкву. Насправді Hallgrímskirkja – це найбільший лютеранський храм Ісландії. Його фасад поєднує риси модернізму та експресіонізму, однак головний архітектор Гудйоун Самуельссон надихався насамперед природою Ісландії. Похилі лінії фасаду нагадують застиглі потоки вулканічної лави, а світлий бетон дозволяє будівлі гармонійно поєднуватися з навколишніми горами.

На четвертому місці – Храм Святого Сімейства (Саграда Фамілія), Іспанія. Будівництво триває з 1882 року.

"Недарма кажуть, що на справді великі речі потрібен час. Минуло вже понад 140 років від початку будівництва головного шедевра Антоніо Гауді, і сьогодні він майже завершений", – йдеться у статті.

У лютому 2026 року завершили зовнішні роботи на базиліці, зокрема встановили фінальні елементи Вежі Ісуса Христа, що символічно збіглося зі 100-річчям від дня смерті архітектора.

Втім, роботи над Фасадом Слави можуть тривати ще приблизно десять років.

Попри це, вже зараз храм вражає своїм неповторним поєднанням готики та модерну, яскравими вітражами, колонами, схожими на дерева, і знаменитим магічним квадратом, створюючи дивовижне поєднання світла, кольору, фактур і декоративних деталей.

У списку також Музей SAN, Південна Корея, відкритий у 2013 році. Назва музею SAN походить від трьох поняття – Space (простір), Art (мистецтво) і Nature (природа).

Японський майстер мінімалістичної архітектури Тадао Андо блискуче втілив цю концепцію, створивши музей на вершині пагорба в провінції Канвондо.

Відвідувачі проходять звивистою доріжкою від головного входу через квітковий сад до постійної інсталяції GROUND, створеної британським скульптором Ентоні Гормлі.

На території комплексу також розташовані сад скульптур, водний сад, кам'яний сад, головна будівля музею та павільйон американського художника Джеймса Террелла.

Усе це оточене вкритими лісами пагорбами, що робить Музей SAN одним із найефектніших сучасних музейних комплексів світу.

Куди їдуть туристи

Нагадаємо, нове дослідження ранжувало найдинамічніші туристичні напрямки світу за приростом кількості міжнародних туристів у 2019-2025 роках. Перше місце посіла Саудівська Аравія, яка збільшила кількість іноземних туристів на 67% порівняно з 2019 роком. Таке стрімке зростання пов'язують із реалізацією державної програми Vision 2030, яка покликана зменшити залежність економіки від нафти. Країна спростила отримання туристичних віз, суттєво розширила авіасполучення та інвестувала значні кошти у розвиток культурних пам'яток.

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